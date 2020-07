Coronavirus : des actions citoyennes s’accentuent à N’Djamena

SOCIETE – L’Amicale d’entraide des jeunes du quartier Ardep-djoumal a distribué des kits d’hygiène et des masques aux établissements scolaires et les lieux de prière dudit quartier.

Ce sont le lycée Felix éboué, la mosquée Al baraka Aisha, les églises Berée Internationale et Rue de Dolisie qui ont bénéficié de ce don de l’Amicale d’entraide des jeunes du quartier Ardep-djoumal. Ce don, composé des lavoirs, des détergents et des masques, permettra aux élèves pour les établissements et aux religieux de pouvoir respecter les mesures barrières recommandées dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

En recevant ces kits, le proviseur du lycée Felix Eboué littéraire, Service Moundou Harang, a salué cette “générosité” et a souhaité une longue vie à cette amicale des jeunes.

Pour le pasteur Alexis Belingar de l’Eglise Berée Internationale qui a lui aussi apprécié le geste, “c’est la première fois qu’une amicale des jeunes vient au secours des lieux de cultes pendant cette période difficile que traverse le pays”. Il encourage les jeunes à maintenir le cap pour aider les couches vulnérables et prôner la solidarité nationale.

Le président de l’Amicale d’entraide des jeunes du quartier Ardep-djoumal, Noubadoumbaye Hervé, a signifié que la lutte contre cette pandémie est une affaire de tous. C’est pourquoi l’amicale a bien voulu apporter son soutien à travers ce petit geste. « Bien que c’est modeste, nous nous sommes dit que faire le petit pas c’est mieux que d’attendre pour faire le grand pas», a-t-il déclaré.

Bien que le nombre de contamination est en baisse, les actions de lutte contre cette pandémie se multiplient sur toute l’étendue du territoire tchadien.