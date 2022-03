ACAMOD lance Afrotopia, un projet culturel et artistique

Dans le but de contribuer à l’émergence de la sphère culturelle et artistique au Tchad, le complexe ACAMOD a lancé les activités de son projet culturel et artistique Afrotopia ce samedi 5 mars.

Le projet Afrotopia a pour objectif de mettre en valeur l’art tchadien dans son ensemble et détecter les talents à travers leurs arts. Un monde artistique tchadien dont la valeur n’est pas encore connu de l’extérieur.

Le projet Afrotopia regroupe plusieurs disciplines à savoir, la musique, l’humour, la danse, le conte et aussi le cinéma et la littérature. Le projet se veut fédérateur pour multiplier les talents et faire la promotion des artistes tchadiens.

“ACAMOD vit en premier lieu pour booster l’image des artistes tchadiens à travers le monde entier. Un cadre idéal aussi pour des activités culturelles et artistique”, affirme son promoteur Sandjima Issak. En plus d’une salle de spectacle, ACAMOD a aussi une salle de galerie, une salle de lecture et aussi un espace cinématographique.

Lançant le projet, Mbayoassem Vincent, représentant la ministre de la culture, affirme que Afrotopia s’inscrit dans le cadre du dynamisme de la politique du gouvernement en matière de la promotion de la culture et des arts.

Dangourbé Yves, stagiaire