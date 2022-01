A la découverte de : Hassan Bala, conseil sportif

Votre rubrique « A la découverte de… » vous présente ce dimanche Hassan Bala, un Tchadien vivant en Suisse qui a créé l’agence Kandama Sport, spécialisée dans le conseil sportif.

Le 2 janvier dernier, Hassan Bala porte sur les fonts baptismaux Kandama Sport. C’est une agence de conseil sportif pour répondre aux besoins des organisations sportives clubs, ligues, fédérations et autres) non professionnelles à se structurer pour se développer.

Lire aussi : A la découverte de : Aleva Ndavogo Jude, la réinsertion des “enfants de la rue” par la danse

« Concrètement, nous partons toujours du contexte dans lequel évolue la structure pour mener un diagnostic interne et externe de cette dernière. Ainsi, en fonction de résultats, des orientations prioritaires sont fixées. Ensuite, on définit une vision, une ou des stratégies et des objectifs de la structure. En fin, il est question de ficeler le projet, élaborer un plan de communication puis le mettre en œuvre avec la ferme volonté de rendre ses acteurs autonomes dans le temps », explique Hassan Bala. Il indique que son agence apporte également des conseils aux sportifs qu’elle cible afin de mener à bien leur carrière.

Lire aussi : A la découverte de : Youssouf Ali Mbodou, l’homme qui, à travers Kouran Jabo, promeut l’accès des couches vulnérables à l’électricité

Hassan Bala est un jeune tchadien qui, dès l’enfance a concilié les études et le football. Il a commencé à jouer dans les rues de Mardjandafack à N’Djamena puis a évolué dans le club FC Goudji (2e division) et à Renaissance football club (RFC). Il a même été appelé une fois dans l’équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2012.

Ensuite, il a quitté le Tchad pour la Suisse pour poursuivre ses études tout en continuant à jouer au football, notamment au niveau régional et semi-professionnel. Il a suivi des formations qui lui ont permis d’obtenir des diplômes d’éducateur en jeunesse et sport, d’entraineur (diplôme B de l’UEFA, Union européenne de football) et un Master en marketing global du sport.

Lire aussi : A la découverte de : Senoussi Hassana Abdoulaye, pour le renouveau de l’ENA

Ces diplômes ont permis à Hassan Bala d’entraîné des équipes de jeunes mais également d’occupé pendant six ans le poste de directeur technique et sportif du FC Grandson, l’un des plus gros clubs formateurs du canton de Vaud en Suisse.

Ce consultant en informatique a également été coordinateur pendant 4 ans puis président pendant 7 ans de l’association Solidarités Tchado-Suisses qui est la principale association des ressortissants tchadiens et amis du Tchad en Suisse.

Lire aussi : A la découverte de : Aaron Padacké Zegoubé, l’une des figures de la nouvelle génération de cinéastes tchadiens

C’est nanti de toutes ces expériences qu’Hassan Bala a décidé de créer l’agence de conseil sportif. « Elle est basée en Suisse pour l’instant, mais peut intervenir au Tchad et dans d’autres pays africains selon les demandes de nos clients. Surtout pour commencer nous aimerions établir rapidement un lien entre le Tchad et la Suisse », souligne le promoteur de Kandama Sport.

Lire aussi : A la découverte de : Ray’s Kim, entre la scène et la rue