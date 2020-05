VIDEO. Voici comment faire sa prière à la maison selon Cheikh Abdadayyim

VIDEO – Cheikh Abdadayyim Ousman, 1er vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) du Tchad, donne une explication détaillée de la prière de l’Aïd à la maison.

Selon Cheikh Abdadayyim Ousman, l’homme prie avec sa famille lors de l’Aïd et il la fait de la même manière que l’imam. Mais, cette fois-ci sans khotba (prêche). Il doit faire deux unités de prières.

Pour la première unité, faire sept takbirates (Allahu Akbar) avec le takbir de sacralisation, celui du début de la prière. C’est à dire Allahu Akbar six fois. Réciter ensuite la Fatiha et une sourate voulu dans le Coran. Celle recommandée est la sourate Al Aala.

En ce qui concerne la deuxième unité, faire six takbirates avec le takbir de déplacement. Cela veut dire, lorsqu’il dit Allahu Akbar en se levant, il ajoutera ensuite cinq autres debout. Ce qui fera six takbirates. Puis réciter Al Fatiha et une autre sourate qu’il veut. Mais, la sourate recommandée cette fois-ci est Al Ghashiya. La fin de la prière est habituelle comme pour le fajr : faire une assalam et des invocations.