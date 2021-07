Tchad : « si nous aspirons à une vie de gaieté, de paix et de bonheur, ayons la crainte d’Allah », le moufti Ahmat Annour Mahamat Alhilou

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby,a pris part à la grande prière d’Aid Al Adha à la grande mosquée Roi Fayçal, ce mardi 20 juillet. A cette occasion un sermon est dit par l’imam de la grande mosquée, Ahmat Annour Mahamat Alhilou.



Dans son prêche, avant toute chose, l’imam a conseillé les musulmans en ce jour de fête sur deux des choses. Primo, pour ceux qui ont bénéficié des largesses d’Allah (richesse) de ne pas oublier les pauvres, les orphelins, et les veuves. Secundo, d’implorer Dieu dans toutes les prières pour que le coronavirus soit banni de la terre.



Le moufti, a exhorté les fidèles aux bonnes manières et le bon comportement envers leurs frères musulmans et l’humanité toute entière. Car le prophète Muhammed, conseil ses compagnons la crainte d’Allah là où ils sont, et à faire le bien, qu’ils ne rendent pas le mal par mal. La valeur de L’être humain ne se mesure pas par la couleur de sa peau ou sa beauté, mais plutôt par le degré de la crainte de Dieu et sa foi. Celui qui veut construire un bon avenir, qu’il soit bienfaisant, car la bienfaisance est la prière angulaire pour un croyant, conseille l’imam.

«Ayez la crainte d’Allah dans les moments de jouissance, Dieu vous viendra au secours dans les moments difficiles », a-t-il moralisé les fidèles. Et de renforcer « il faut que les gouvernés aient de l’amour envers les gouvernants et vice-versa. C’est ainsi que le Tchad connaîtra le succès et la réussite sur tous les plans ».



«Oh fidèles, si nous aspirons à une vie de gaieté, de paix, de bonheur, ayons la crainte d’Allah », insiste l’imam. « Chers frères, notre patrie a besoin de nous et nous on a besoin d’elle, nôtre mère patrie attend beaucoup de nous. En conséquence, nous allons donner le meilleur de nous. Gare à nous de quitter notre Tchad sans transmettre les savoirs que nous possédons », a-t-il mis en garde.



Pour finir il a plaidé auprès des gouvernants d’institutionnaliser une journée dédiée à la salubrité.