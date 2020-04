Le président de la République, Idriss Deby Itno, a souhaité ce vendredi 24 avril, un bon début de ramadan à toute la communauté musulmane du Tchad à travers un Tweet.

Le chef de l’Etat s’est adressé en ces termes : « Je souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Qu’ Allah le Très Haut accompagne chacune et chacun des fidèles durant ce mois sacré de prière, de piété et de communion spirituelle. Que Dieu nous accorde son Pardon, sa Grâce et sa Félicité. Ramadan kerim ».

Je souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Qu' Allah le Très Haut accompagne chacune et chacun des fidèles durant ce mois sacré de prière, de piété et de communion spirituelle. Que Dieu nous accorde son Pardon, sa Grâce et sa Félicité. Ramadan kerim. — Idriss Deby Itno (@IdrissDebyI) April 24, 2020