Vanessa Moungar nommée cheffe de la diversité à LVMH

La Tchado-française Vanessa Moungar a été nommée responsable de la diversité et de l’inclusion pour les marques du groupe LVMH (groupe français d’entreprises, chef de file mondiale de l’industrie du luxe). Elle prendra fonction à partir du 15 juillet prochain.

LVMH annonce qu’au poste de cheffe de la diversité et de l’inclusion, la Tchado-française de 37 ans aura à répondre aux attentes et aux besoins du groupe et de ses employés autour de l’enjeu de l’inclusion. Elle sera en outre chargée de construire un réseau de leaders de la diversité et de l’inclusion dans différentes régions ainsi que de coordonner les efforts des différents marques du groupe, renchérit LVMH.

Vanessa Moungar est diplômée de la prestigieuse université de Harvard. Elle est titulaire d’une maitrise en gestion ainsi que d’une licence de l’école de commerce de Paris (Inseec). Membre du Conseil présidentiel pour l’Afrique mis en place par le président Emmanuel Macron, elle est aussi Directrice du département Genre, Femmes et Société civile de la Banque africaine de développement (BAD).