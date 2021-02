Une cinquantaine d’otages libérés au Nigeria

Au Nigeria, 53 passagers d’un bus, récemment kidnappés dans l’État de Niger, au centre ouest du pays, ont été libérés dimanche soir. En revanche, les 42 otages capturés dans le village de Kagara mercredi dernier, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs.

On parlait d’au moins « une vingtaine » d’otages. Ce sont finalement 53 personnes qui ont été libérées dimanche soir, tout juste une semaine après leur enlèvement.

Les victimes, affamées et épuisées, ont été reçues peu avant minuit par le gouverneur local, Abubakar Sani-Bello. Il a indiqué par voie de communiqué que les autorités ont passé « une semaine de dialogue, de consultations, de travail acharné et de nuits blanches pour obtenir leur libération dans les plus brefs délais ».

Selon la presse nigériane, 20 femmes, 24 hommes et 9 enfants ont été libérés. Ces otages étaient apparus dans une vidéo, dans laquelle les ravisseurs, armés de fusils mitrailleurs et d’une lance-roquette, réclamaient une rançon de 1 million d’euros. Les autorités avaient fermement rejeté ce marché.

Dimanche, le gouverneur de l’État de Niger a précisé que les 42 personnes dont 27 élèves, kidnappées à Kagara mercredi dernier, n’ont toujours pas été libérées. Des négociations sont en cours et elles sont bien engagées, selon les autorités locales.

Source: RFI