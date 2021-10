Trois Tchadiens participeront à Universcience 2021 à Paris

L’ambassade de France au Tchad informe par communiqué que l’Universcience accueille du 17 au 22 octobre, 32 jeunes talents scientifiques africains à la Cité des sciences et de l’industrie et aux Étincelles du Palais de la découverte à Paris. Trois Tchadiens en font partie.

Les trois Tchadiens qui prendront part à cette rencontre sont les doctorants Adèle Noudjilembaye et Théophile Dessembé et Fadoul Hissein Abba de l’incubateur Wenaklabs.

“Pendant une semaine de résidence, ces jeunes chercheurs échangeront sur la pratique de la médiation scientifique, découvriront les coulisses des lieux d’Universcience dédiés au partage des sciences et à l’innovation et iront à la découverte d’autres musées et centres de sciences parisiens dans le cadre d’un riche programme culturel”, informe l’ambassade. Ces jeunes seront invités à présenter leur projet scientifique en trois minutes lors d’une session spéciale et à dialoguer avec les équipes d’Universcience.

Il faut noter qu’Universcience, qui regroupe, à Paris depuis janvier 2010, le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, a pour ambition de faire connaître et aimer les sciences d’aujourd’hui ainsi que de promouvoir la culture scientifique et technique