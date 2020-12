Transformation numérique : ” le Tchad occupe la 134e place sur 134 pays au monde “(Classement NRI 2020)

TIC – La Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (Cea) et l’Institut Portulans, un institut de recherche et d’enseignement basé à Washington, ont virtuellement lancé ce 30 novembre, le rapport sur la transformation numérique dans le monde.

L’Afrique continue d’accuser du retard sur d’autres régions, selon un nouveau rapport du Nri (Indice de Préparation du Réseau), groupe de réflexion évaluant comment les pays sont prêts à tirer parti des technologies de l’information pour être prêts à l’avenir.

Intitulé, « Accélérer la transformation numérique dans une économie mondiale post-COVID », ce rapport indique que l’Afrique continue d’accuser du retard par rapport aux autres régions, en particulier en ce qui concerne l’accès, l’accessibilité et l’utilisation des Tic.

Le rapport note qu’une fois que « l’effet domino » du COVID commence à frapper le commerce international et les flux d’investissement, de telles divergences entre « économies prêtes pour le réseau » et « retardataires » peuvent être amplifiées.

Maurice (61e) est le 1er pays africain le plus performant, suivi de l’Afrique du Sud (76e) et du Kenya (82e).

La République démocratique du Congo (133) et le Tchad (134) occupent les deux dernières places sur les 134 économies couvertes par le rapport.

Le rapport montre que l’innovation numérique et l’esprit d’entreprise ont connu une hausse sur le continent, avec plus de 400 centres numériques en Afrique dans 93 villes, dont plus de 130 nouveaux centres ouverts ces deux dernières années. Ensemble, elles génèrent plus de 1,1 milliard de dollars.

Le Nri 2020 est la deuxième édition d’un modèle Nri renouvelé, et il classe un total de 134 économies en fonction de leurs performances sur 60 variables.

L’édition de cette année est basée sur la série de dialogues sur la transformation numérique hébergée par le Portulans Institute, qui a interviewé des experts de haut niveau du monde entier sur divers aspects de la transformation numérique, du rôle des entreprises et des gouvernements aux questions d’inclusion, et bien d’autres.

Reconnaissant l’omniprésence des technologies numériques dans le monde en réseau d’aujourd’hui, l’Indice repose sur quatre dimensions fondamentales :

– la technologie;

– les personnes;

– la gouvernance et

– l’impact.