Sport : ce qu’il faut savoir du plan d’aide de la Fifa contre la Covid-19

FOOTBALL – Pour mieux éclairer les responsables de la Fédération Tchadienne de Football Association, une réunion en visioconférence a été organisée le 21 juillet 2020 avec la Fifa (Fédération internationale de football association).

Cette visioconférence qui a regroupé les membres de l’UNIFAC (Union des fédérations d’Afrique Centrale), la Fifa et ceux du Tchad a permis aux participants d’avoir une idée claire et précise sur l’utilisation de l’aide qui sera accordée. Le but est de soutenir les associations membres et la communauté du football dans son ensemble.

En effet, ce plan d’aide a été pensé pour que les les associations membres puissent bénéficier d’une aide financière et ainsi protéger le football au sein de leurs juridictions des conséquences économiques liées à la pandémie de Covid19. Étant donné que la situation diffère selon les cas et que de nombreux facteurs en constante évolution affectent les besoins individuels des différentes associations membres, un système combinant subvention et prêt a été élaboré par la FIFA.

Chaque association membre aura la possibilité d’indiquer où les fonds peuvent être affectés afin de garantir la continuité du développement et du renforcement du football, et ce, sous toutes ses formes. Il s’agit du football masculin et féminin, de la base au plus haut niveau, chez les jeunes comme au niveau senior afin de préserver leurs systèmes de gouvernance, de gestion et d’administration.

A cet effet, la subvention d’aide aux associations suivra une procédure qui prévoit donc un premier versement de 500.000 dollars en juillet et le deuxième qui est de 500.000 dollars en janvier 2021. Pour la première tranche, la FTFA a été informée que les associations membres devront soumettre à l’approbation de l’administration de la Fifa un formulaire de demande contenant tous les nécessaires. Cela comprendra une confirmation écrite de l’acceptation du règlement et des conditions supplémentaires applicables.

S’agissant de la seconde tranche de janvier 2021, le formulaire de demande à soumettre à l’approbation de l’administration de la Fifa devra être accompagné d’un rapport sur l’utilisation du premier versement et sur celle de la subvention d’aide pour le football féminin, ce qui conditionnera la mise à disposition du deuxième versement.

La FIFA a indiqué au cours de la visioconférence que l’utilisation de ces subventions est laissée à la discrétion des responsables des associations membres.