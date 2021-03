RCA: l’ONU décide d’augmenter les effectifs de la MINUSCA

Le Conseil de sécurité des Nations unies décide d’augmenter les effectifs de la MINUSCA ( Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique) avec 3690 casques bleus. Cela, pour l’aider à assurer efficacement ses missions en République centrafricaine.



2750 militaires et 940 policiers, vont venir grossir les rangs de la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique). C’est une augmentation exceptionnelle, pour ce qui est déjà l’une des trois plus importantes missions de la paix de l’ONU.

Il s’agit du résultat d’une requête du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guteres et du chef de la MINUSCA, après la recrudescence des attaques depuis la fin de l’année 2020.

Avec ce renfort, la MINUSCA portera ses effectifs à 14400 militaires et 3200 policiers. Ce qui lui permettra d’assurer ses missions, celles de protéger les civils et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire.

Ces renforts proviendraient du Rwanda, du Sénégal et du Maroc ou de la Mauritanie.