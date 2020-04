Pétrole : l’OPEP compte réduire la production à hauteur de 10 millions de barils par jour

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie veulent reprendre leurs discussions pour envisager une réplique d’ampleur au marasme du marché de l’or noir, mais la réunion prévue lundi a été décalée à jeudi.

Cette réunion exceptionnelle par visioconférence doit permettre de discuter d’une réduction massive de la production, à hauteur de 10 millions de barils par jour, un volume évoqué par Vladimir Poutine vendredi.

Jusqu’ici, l’Arabie Saoudite et la Russie s’accusent mutuellement d’avoir fait échouer de manière spectaculaire leurs précédentes discussions, il y a un mois. Les deux pays semblent cependant vouloir de nouveau coopérer. Le président russe a ainsi déclaré vendredi qu’il était “nécessaire d’unir les efforts pour équilibrer le marché et réduire la production”.

Le ministre algérien du Pétrole Mohamed Arkab, a exhorté les producteurs à convenir d’une réduction massive et immédiate de la production de pétrole lors de la prochaine réunion de l’OPEP prévue pour jeudi prochain.

Le pétrole a atteint un niveau de baisse historique depuis quelques semaines à cause d’un manque de coordination entre l’Arabie Saoudite, premier producteur de l’OPEP et la Russie. Une situation qui a été rendue plus complexe avec la décision du royaume wahhabite d’augmenter sa production et de casser les prix aux raffineurs.

De nombreux analystes prévoient que les pays producteurs qui dépendent des recettes pétrolières notamment ceux d’Afrique seront sérieusement affectés par ce problème.