Pâques : « Ce temps n’est pas celui des égoïsmes » Pape François

À raison du Covid-19 la messe de Pâques a été célébrée sans fidèles dans la basilique Saint-Pierre où le Pape a donné sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Le message du Saint-Père fut celui d’un appel à la solidarité, il recommande d’abandonner l’indifférence, l’égoïsme, la division et l’oubli en ce temps de crise.

Le Pape a eu une pensée pour les victimes de la pandémie du coronavirus, leurs proches et les personnels soignants qui « témoignent d’amour jusqu’à l’extrême ». Il « prie le Seigneur de vie, qu’il accueille les défunts et qu’il donne réconfort et espérance à ceux qui sont encore dans l’épreuve, notamment aux personnes âgées et seules. »

Une pâque particulière a rappelé le Pape « mais le Seigneur ne nous a pas laissés seuls ! Restant unis dans la prière, nous sommes certains qu’il a mis la main sur nous ».

Le Pape a fait aussi appel à la responsabilité des politiques «à s’employer activement en faveur du bien commun». « Ce temps n’est pas celui des égoïsmes », a dit le Pape.