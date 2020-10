Nécrologie: Lee Kun-hee, président de Samsung, est décédé

Le président de Samsung, Lee Kun-hee, est mort ce 25 octobre, à l’âge de 78 ans. L’homme le plus riche de la Corée du Sud a fait de son entreprise, un empire de l’électronique mondial.

Lee Kun-hee, hérite de Samsung à la fin des années 1980. Son père, le créateur du groupe, lui lègue une entreprise de téléviseurs et de micro-ondes, bas de gammes. En plus d’un quart de siècle, l’homme multiplie les actifs du groupe par 50 et l’impose comme un géant mondial de l’électronique.

« Changez tout, sauf vos femmes et vos enfants », avait-il intimé au personnel du conglomérat en 1993. L’homme d’affaires connu pour être autoritaire, trainait de nombreuses casseroles. Il était impliqué dans de scandales de fraudes fiscales et accusé de non-respect du droit du travail dans certaines de ses usines.

Après son infarctus de 2014, c’est son fils Lee Jae-Yong qui est placé a la tête de Samsung Electronics, ses deux filles sont présidentes de la branche hôtelière et bâtiment du groupe.

