Lutte contre le Sida: « Cette crise est une invitation à adopter un regard neuf, (…) Car certains aspects de l’éradication du Sida en tant que menace sur la santé publique dépendent de la riposte mondiale à la Covid 19 », ONUSIDA

La planète célèbre en ce jour 1er décembre, la journée mondiale de la lutte contre le SIDA.

« Solidarité mondiale et responsabilité partagée », est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le Sida.

Célébrée chaque 1er décembre depuis 1988, la journée mondiale de la lutte contre le Sida se veut un cadre de manifestation de soutien aux personnes vivant et touchées par le virus, affirme l’Onusida, l’organisation des Nations Unies en charge de la lutte contre cette maladie.

Cette année, l’avènement de la pandémie de Covid 19 avec ses répercussions sur la vie des personnes ont monopolisé l’attention du monde entier. « La Covid 19 nous fournit un nouvel exemple illustrant les liens étroits entre la santé et d’autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, des droits humains, l’égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique », telles sont les raisons pour lesquelles le thème de cette année est : « Solidarité mondiale et responsabilité partagée », souligne l’Onusida. Elle poursuit que la Covid 19 prouve que personne n’est protégée d’une pandémie. Elle est révélatrice d’inégalités dans les différentes sociétés.

Cette crise sanitaire se fait davantage sentir chez les populations les plus pauvres et plus vulnérables. « Nous constatons que la Covid 19 exacerbe les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH, les femmes et les filles ainsi que les personnes clés, par exemple en ce qui concerne l’accès aux soins de santé vitaux », relève l’institution.

Elle rappelle donc que « cette crise est une invitation à adopter un regard neuf, à agir mieux et ensemble. Car certains aspects de l’éradication du Sida en tant que menace sur la santé publique dépendent de la riposte mondiale à la Covid 19 ».

Ainsi, le leadership et l’engagement des communautés, de la société civile, des gouvernements, des leaders religieux, etc. sont sollicités par l’Onusida pour la riposte au Sida et à la Covid 19.