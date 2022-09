“Les troubles mentaux pèsent sur le développement humain’’ (Rapport)

D’après le rapport sur le développement 2021-2022 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), près d'un milliard de personnes souffrent d’un trouble mental.

Les troubles mentaux, tels que le syndrome de stress post-traumatique et la dépression, peuvent se développer en cas de détresse psychologique grave et non traitée, renseigne le rapport.

Près d’un milliard de personnes – environ une personne sur huit – souffrent d’un trouble mental à travers le monde,”ce qui donne une idée de l’ampleur minimale du problème bien plus vaste de la détresse psychologique’’, alerte le PNUD.

À l’échelle mondiale, indique l’institution onusienne, les problèmes de santé mentale sont la première cause d’invalidité. “Pourtant, seuls 10 % de ceux qui en ont besoin bénéficient de soins de santé mentale ou d’une attention en la matière. En moyenne, les pays consacrent moins de 2 % de leur budget de santé à la santé mentale’’, observe-t-elle.

“Les troubles mentaux pèsent sur le développement humain à bien des égards. En plus d’être un problème de santé en soi, ils sont souvent associés à d’autres questions de santé. Ils peuvent entraver l’assiduité scolaire et l’apprentissage ainsi que la capacité à trouver un emploi et à être pleinement actif“, prévient le document.

La stigmatisation qui accompagne souvent les troubles mentaux ne fait qu’empirer les choses. Les relations interpersonnelles sont le deuxième élément sur lequel l’on a tendance à s’appuyer. Or, interpelle le PNUD, si celles-ci sont également affectées par les troubles mentaux, les personnes se retrouvent encore plus isolées et vulnérables