Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde a dépassé les 30 millions, selon l’OMS

Selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cas de COVID-19 dans le monde a dépassé 30 millions, atteignant précisément 30.055.710, dont 943.433 décès, à la date de vendredi 14h01 GMT.

Les Etats-Unis sont restés en tête du nombre de cas confirmés et de décès, avec respectivement 6.571.119 cas confirmés et 195.638 décès. Viennent ensuite l’Inde et le Brésil, l’Inde ayant signalé 5.214.677 cas confirmés et 84.372 décès, et le Brésil 4.419.083 cas confirmés et 134.106 décès, a indiqué l’OMS.

Parmi les pays gravement touchés figurent également la Russie avec 1.091.186 cas confirmés, le Pérou avec 744.400 cas, la Colombie avec 736.377 cas, le Mexique avec 680.931 cas, l’Afrique du Sud avec 655.572 cas, l’Espagne avec 625.651 cas et l’Argentine avec 589.012 cas.

Sur la liste du nombre de décès, après les Etats-Unis, l’Inde et le Brésil, viennent le Mexique avec 71.978 décès, le Royaume-Uni avec 41.705 décès, l’Italie avec 35.658 décès, le Pérou avec 31.051 décès, la France avec 30.930 décès, l’Espagne avec 30.405 décès, l’Iran avec 23.808 décès, la Colombie avec 23.478 décès et la Russie avec 19.195 décès.