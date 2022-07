Le 15 novembre, la Terre va compter 8 milliards d’habitants

La planète Terre va compter huit milliards d’habitants d’ici le 15 novembre 2022, annonce l’Organisation des Nations-Unies (Onu).

C’est dans un rapport rendu public, ce lundi, 11 juillet que l’annonce est faite. La Terre abritera huit milliards d’habitants, ce 15 novembre 2022, selon l’ONU. « C’est 5 milliards et demi de plus qu’en 1950, et pourtant, depuis le milieu des années 60, la croissance démographique continue à ralentir », précise le rapport.

D’après le document, la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050, avec un pic à environ 10,4 milliards de personnes dans les années 2080, avant un maintien à ce niveau jusqu’en 2100.

« Les Nations-Unies estiment que l’an 2100 marquera la fin du renouvellement des générations», rapporte RFI. La Covid-19 a causé près de 15 millions de morts de plus que ceux prévus à l’échelle mondiale, mais selon les démographes de l’ONU, elle n’influencera pas les tendances démographiques mondiales.