L’ambassadeur du Tchad au Koweït a présenté ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l’État du Koweït, a présenté mercredi ses lettres de créance à Son Altesse Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, l’Émir du Koweït.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Son Altesse Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, Ministre des Affaires Étrangères du Koweït et de plusieurs autres personnalités.

L’Émir du Koweït a présenté ses condoléances les plus attristées au Président du Conseil Militaire de Transition, à la famille biologique et au peuple tchadien, suite au décès du Marechal du Tchad Idriss Deby Itno. Il a salué l’amitié de longue date entre le Tchad et le Koweït.

Les deux ont ensuite échangé sur des sujets d’intérêt commun, dont le resserrement de la coopération bilatérale entre le Tchad et le Koweït et celui du développement. L’audience a duré une trentaine de minutes.

Rappelons que par décret N0 402 du 6 septembre 2021, Abderaman Béchir Bremé est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l’État du Koweït en remplacement de Madame Albatoul Zakaria.