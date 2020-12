International-Tourisme: baisse importante des chiffres en 2020

Les chiffres sur le tourisme sont en baisse pour 2020. L’annonce a été faite récemment par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Les dix premiers mois de l’an 2020, s’avèrent faibles en affluence touristique par rapport à l’année précédente. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a mentionné avoir accueilli 900 millions de touristes internationaux.



Toutefois, elle annonce avoir anticipé une diminution de 70 à 75 % des arrivées touristiques internationales sur l’ensemble de l’année 2020.



Une situation qui entraîne une perte de 935 milliards $ de recettes d’exportation du tourisme international à fin octobre 2020, “soit plus de dix fois la perte enregistrée en 2009 sous l’impact de la crise économique mondiale”.



Le Pacifique et l’Asie sont les plus impactés par la Covid-19. “Les restrictions sur les voyages y sont les plus sévères à ce jour”. Ils ont connu une diminution de 82 % des arrivées au cours des dix premiers mois de 2020. S’ensuit le Moyen-Orient qui a enregistré 73%. Le continent Africain lui a connu une diminution de 69%.

Les arrivées internationales en Europe et en Amérique ont diminué de 68 %.

Avec Agence Ecofin