International : l’OMS lance une stratégie pour accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus

SANTÉ – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exposé mardi une stratégie pour tenter de venir à bout du cancer du col de l’utérus.

Cette stratégie de l’OMS se définit en trois étapes clés : la vaccination, le dépistage et le traitement. Selon l’organisation, la mise en œuvre réussie de ces trois mesures pourrait réduire de plus de 40% les nouveaux cas de la maladie et de 5 millions les décès qui y sont liés d’ici 2050.

C’est la première fois que 194 pays s’engagent à éliminer ce type de cancer, suite à l’adoption d’une résolution lors de l’Assemblée mondiale de la santé cette année. L’OMS estime que la réalisation des objectifs suivants d’ici 2030 placera tous les pays sur la voie de l’élimination du cancer du col de l’utérus :

• 90% des filles entièrement vaccinées contre le VPH avant l’âge de 15 ans.

• 70% des femmes sont dépistées à l’aide d’un test performant à l’âge de 35 ans et à nouveau à l’âge de 45 ans.

• 90% des femmes identifiées comme ayant une maladie du col de l’utérus reçoivent un traitement.

La stratégie souligne également que l’investissement dans les interventions visant à atteindre ces objectifs peut générer des rendements économiques et sociétaux substantiels. Elle estime que chaque dollar investi jusqu’en 2050 et au-delà rapportera 3,20 dollars à l’économie, grâce à l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail. Ces chiffres passent à 26 dollars si l’on tient compte des avantages de l’amélioration de la santé des femmes pour les familles, les communautés et les sociétés.

«L’élimination de tout cancer semblait autrefois un rêve impossible, mais nous disposons maintenant des outils rentables et fondées probantes pour faire de ce rêve une réalité », a déclaré le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.