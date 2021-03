International : la Covid-19 risque d’entrainer 10 millions de mariage d’enfants

Dix millions de filles à travers le monde risquent d’être données en mariage avant leurs 18 ans, prévient le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), dans un communiqué publié ce 8 mars 2021, journée internationale des droits de la Femme.



Dans un rapport publié à l’occasion de la Journée internationale des droits de la Femme, dont le thème est : « Covid-19 : une menace pour les progrès enregistrés contre le mariage des enfants », l’Unicef alerte que « les fermetures d’écoles, les contraintes économiques, la perturbation des services, les décès durant la grossesse et les décès parentaux imputables à la pandémie augmentent les risques de mariage pour les filles plus vulnérables ».



Cette situation risque de saper les efforts des Nations-Unies, notamment ceux de l’Unicef qui ont permis d’éviter 25 millions de mariage d’enfants au cours de la dernière décennie, prévient l’organisme onusien en charge de l’enfance. Et de souligner qu’avec les multiples conséquences qu’elle traine derrière elle, la Covid-19 n’a fait qu’aggraver une situation qui était déjà difficile pour les filles.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance relève qu’à travers le monde, quelque 650 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont été mariées durant leur enfance. Pour éviter le pire, l’Unicef suggère la mise en place des législations et des politiques efficaces, en garantissant l’accès aux services sanitaires et sociaux.