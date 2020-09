Guterres a souligné que les idéaux des Nations Unies la paix, la justice, l’égalité et la dignité sont les phares pour un monde meilleur

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exhorté lundi la communauté internationale à travailler ensemble pour améliorer la gouvernance mondiale.

“La souveraineté nationale, un principe fondamental de la Charte des Nations Unies, va de pair avec une coopération internationale renforcée, reposant sur des valeurs communes et des responsabilités partagées dans la poursuite du progrès pour tous“, a déclaré M. Guterres lors de la cérémonie de l’Assemblée générale des Nations unies marquant le 75e anniversaire de l’ONU.

“Personne ne souhaite de gouvernement mondial, mais nous devons oeuvrer de concert pour améliorer la gouvernance mondiale“, a-t-il noté.

Notant qu'”aujourd’hui, nous avons trop de problèmes multilatéraux et un déficit de solutions multilatérales“, le secrétaire général a déclaré : “Dans un monde interconnecté, nous avons besoin d’un multilatéralisme en réseau, dans lequel la famille des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales, les blocs commerciaux et autres collaborent plus étroitement et plus efficacement“.

“Nous avons également besoin, comme l’a dit le président (de l’Assemblée générale), d’un multilatéralisme qui soit inclusif et s’appuie sur la société civile, les villes, les entreprises, les collectivités et la jeunesse“, a-t-il ajouté.

Evoquant les idéaux de l’ONU, M. Guterres a souligné que les idéaux des Nations Unies la paix, la justice, l’égalité et la dignité étaient des phares pour un monde meilleur.

Une troisième guerre mondiale, que tant de gens avaient craint, a été évitée, a rappelé le chef de l’ONU, en parlant des réalisations de l’ONU. “Jamais dans l’histoire moderne nous n’avons passé autant d’années sans confrontation militaire entre les grandes puissances“, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agissait d’une “réalisation majeure dont les Etats membres peuvent être fiers, et que nous devons tous nous efforcer de préserver“.

Notant aussi qu’il se félicitait de la déclaration faite à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de l’Assemblée générale et de son engagement à revigorer le multilatéralisme, M. Guterres a affirmé que nous “avons besoin de plus de multilatéralisme, et plus efficace, qui allie vision, ambition et impact“.

Les gens du monde entier “ont fait part de leurs craintes et de leurs espoirs pour l’avenir“, a-t-il encore fait remarquer, soulignant également la nécessité d’une coopération et d’une solidarité internationales contre le COVID-19 ainsi que de systèmes de santé et de services de base pour tous.

Dans le même temps, les gens craignent la crise climatique, la pauvreté, les inégalités, la corruption et la discrimination systémique fondée sur la couleur de peau ou le genre, a ajouté le secrétaire général de l’ONU.

“Ils voient les Nations Unies comme un moyen de rendre le monde meilleur“, a déclaré le chef de l’ONU. “Et ils comptent sur nous pour répondre aux tests d’aujourd’hui“, a-t-il poursuivi.

“Nous le devons à ‘nous les peuples’. Nous le devons aux soldats de la paix, aux diplomates, au personnel humanitaire et à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour faire progresser nos valeurs communes. Les fondateurs de notre organisation ont commencé leur travail au cœur du conflit. Il nous incombe maintenant de tracer notre chemin pour nous sortir du danger“, a déclaré M. Guterres.

“Comme le disent les termes de notre Charte, unissons nos efforts pour atteindre ces objectifs en tant que Nations Unies“, a-t-il conclu.