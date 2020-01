Fête : ce qu’il faut savoir du nouvel an chinois

Le Nouvel An chinois 2020, l’année du rat de métal, débute ce samedi 25 janvier jusqu’au 11 février 2020. En Chine, le Nouvel An est la célébration principale et la meilleure occasion de se rencontrer avec les familles. Cette fête traditionnelle du Nouvel an chinois, encore appelée fête du printemps, a une histoire de plus de 4 000 ans.

Pourquoi la date du nouvel an chinois change chaque année ?

Le Nouvel An chinois marque le 1er jour du calendrier lunaire chinois, lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d’hiver et avant la phase lunaire d’équinoxe du printemps. Donc la date du nouvel an chinois varie d’une année à l’autre. En 2020, le Nouvel An chinois débutera le 25 janvier.

Quel est le signe astrologique chinois du Nouvel An chinois 2020 ?

L‘astrologie chinoise, ou shengxiao (en chinois), correspond à un cycle de douze année. Chaque année étant représentée par un animal et un élément. Selon l’astrologie chinoise, 2019 est l’année du cochon de terre, puis 2020 l’année du rat de métal, qui commencera le 25 janvier 2020 et durera jusqu’au 11 février 2020.

Les animaux du zodiaque chinois

Les douze animaux du zodiaque chinois sont dans l’ordre : le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Le rat est le premier animal du cycle du zodiaque chinois. L’année du rat a lieu tous les douze ans.

Selon la légende autour des douze animaux du zodiaque chinois, lors de la compétition organisée par l’Empereur de Jade pour déterminer les douze animaux, le rat, rusé, demanda au bœuf de monter sur son dos pour traverser la rivière, puis sauta du dos de la bête juste avant la ligne d’arrivée, remportant ainsi la course. Pour cette raison, le rat est devenu le premier animal du cycle.

Le Réveillon du Nouvel An chinois

Les Chinois privilégient la fête du Nouvel An chinois pour se retrouver en famille. Quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Les gens rentrent chez eux pour célébrer le festival avec parents et enfants. D’ailleurs les chinois considèrent le dîner du réveillon du Nouvel An comme le repas le plus important de l’année.

La danse du dragon

Un peu partout dans de nombreuses villes chinoises, on peut assister, dès le jour de l’an, à des spectacles traditionnels de danses du dragon et du lion ou de celles du lion ainsi que des représentations impériales comme, notamment, l’interprétation du mariage de l’empereur. Une grande variété de produits chinois traditionnels est proposée. En outre, en pénétrant dans les parcs, les temples et les foires, les visiteurs pourront jouir, pleinement, de toutes ces célébrations.