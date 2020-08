Le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a exprimé, à travers un tweet, sa compassion au peuple libanais suite à la déflagration survenue hier dans la capitale Beyrouth.

Une très violente double explosion a secoué mardi 4 août, le port de la capitale libanaise, Beyrouth, ravageant une grande partie de la ville. Selon le dernier bilan de la Croix-Rouge libanaise, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 4 000 autres blessées. Le ministère de la santé a fait état d’au moins 78 morts.

J'exprime ma profonde compassion au Gouvernement et au peuple libanais suite à la tragique explosion qui a fait de nombreux morts à #Beyrouth. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. — Maréchal Idriss Deby Itno (@MIdrissDebyItno) August 5, 2020