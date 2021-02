Etats-Unis: hommage aux 500 000 victimes de la covid-19

Le président américain, Joe Biden, a ordonné la mise en berne des drapeaux américains dans les bâtiments fédéraux, à partir de ce lundi, 22 février. Une annonce faite par le porte-parole de la présidence, Jen Psaki, au cours d’un point de presse lundi dernier.

500.000 personnes sont mortes de la covid-19 aux États-Unis selon les autorités. Pour rendre hommage à ces victimes, le président Joe Biden, a ordonné la mise en berne des drapeaux américains dans les bâtiments publics pendant cinq jours. « Nous devons résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique (…) Nous devons le faire pour honorer les morts », a-t-il indiqué.

Biden appelle en outre ses compatriotes à ne pas se sentir indifférents face cette situation . « Je demande aussi que nous agissions, que nous restions vigilants, que nous gardions nos distances, que nous portions des masques, que nous nous fassions vacciner », a-t-il recommandé.

Rappelons que les Etats-Unis sont les plus touchés par ce virus. Plus de 500.000 personnes ont succombé du virus et plus de 28 millions de cas de contaminations confirmés.

Source: BFM/TV