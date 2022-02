Diplomatie : l’ambassadeur Mahamoud Adam Bechir présente ses lettres de créance au président biélorusse Alexandre Loukachenko

L’ambassadeur du Tchad, Mahamoud Adam Bechir auprès de la Russie et de sept autres pays dont la Biélorussie, a présenté ses Lettres de créance à Alexandre Loukachenko, président de la République de Biélorussie, lors d’une cérémonie en présence de sept autres ambassadeurs.

Le chef de l’Etat biélorusse a, au cours de la cérémonie de présentation, manifesté sa volonté d’intensifier les relations entre le Tchad et son pays dans le cadre de la coopération bilatérale.

Selon ses propos relayés par le ministère tchadien des Affaires étrangères, Alexandre Loukachenko a laissé entendre que : « Votre pays a exploré d’importantes réserves de minerais et la Biélorussie dispose des machines et équipements miniers nécessaires. Nous sommes également prêts à établir des partenariats efficaces avec des entreprises locales dans le domaine de l’agriculture. Nous pouvons offrir des équipements automobiles et de construction routière, des médicaments et autres ».

La Biélorussie est l’un des huit pays à savoir : Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan et Turkménistan où l’ambassadeur tchadien Mahamoud Adam Bechir est appelé à servir son pays en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad.