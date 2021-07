Début des JO de Tokyo ce vendredi, trois athlètes tchadiens y prennent part

BREVE – Les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon, prévus mais en 2020 mais repoussés à cause de la Covid-19, s’ouvrent ce vendredi 23 juillet. Plus de 11.000 sportifs de plus de 200 pays y prennent part dont trois Tchadiens. Il s’agit de Hourtou Marlyse au tir à l’arc, Memneloum Demos Clarisse au judo et Mahamat Bachir Ahmat en athlétisme (400m et 800m). Les Jeux s’achèvent le 8 août prochain.