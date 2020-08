Covid-19 : l’OMS recommande le port du masque à partir de 12 ans

Pour limiter la propagation de la Covid-19, le port de masque est rendu obligatoire par les autorités. Réunis le vendredi 21 août 2020, les experts des Nations unies ont donné quelques recommandations sur l’âge à partir duquel le port du masque doit être obligatoire.

« Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient porter le masque dans les mêmes conditions que les adultes pour lutter contre la pandémie de la maladie à coronavirus», selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, publiées le vendredi, 21 août.

Par contre, les enfants âgés de cinq et moins ne devraient pas être obligés de porter le masque. Car pour l’OMS, « les enfants de cinq ans et moins n’ont pas la capacité d’utiliser un masque correctement avec une assistance minimale ». Aussi, les enfants âgés de six à onze ans doivent porter le masque en présence des personnes âgées ou fragiles.

De façon générale, l’autorité sanitaire mondiale souligne que les enfants souffrant de trouble du développement, de handicap ou d’autres problèmes de santé particuliers ne devraient pas être obligés de porter les masques. « Ils devraient faire l’objet d’évaluation de cas par cas ».