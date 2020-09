Covid-19 : l’OMS douterait-elle de l’efficacité des vaccins?

La Covid-19 fait de plus en plus peur dans certains pays et du moment et les chercheurs se mobilisent pour trouver un vaccin contre cette pandémie. Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait savoir qu’il n’y a aucune garantie que ces vaccins fonctionnent.

« Nous n’avons aucune garantie qu’un seul des vaccins actuellement en cours de développement fonctionnera », a déclaré, lundi, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Pour lui, « l’histoire du développement des vaccins nous dit que certains échoueront et d’autres réussiront » et donc il faut être prudent et avoir des attentes réalistes. A ce jour, près de 200 vaccins anti Covid-19 sont actuellement en cours d’essais cliniques et précliniques. Mais cette déclaration pessimiste du chef de l’OMS vient neutraliser l’espoir nourri par les populations planétaire.

En attendant, l’OMS appelle « tous les pays à utiliser tous les outils à leur disposition pour supprimer la transmission de Covid-19 et sauver des vies, jusqu’à ce que nous ayons un vaccin et après ».

Attention! Cela ne veux pas dire que l’espoir concernant les vaccins est complètement perdu. Car, « la voie la plus rapide pour mettre fin à la pandémie de Covid-19 et accélérer la reprise économique mondiale est de faire en sorte que certaines personnes soient vaccinées dans tous les pays, et non pas toutes dans certains pays», relève le directeur général de l’OMS.