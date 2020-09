COVID-19 : les pays riches ont déjà acheté plus de la moitié des stocks de vaccins selon Oxfam

Les pays riches, y compris les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, ont acheté plus de la moitié des stocks de vaccins prometteurs contre le COVID-19, a déclaré jeudi l’organisation caritative internationale de lutte contre la pauvreté Oxfam.

Les pays riches ont acheté 51% des doses promises des principaux vaccins candidats contre le COVID-19, alors qu’ils ne représentent que 13% de la population mondiale, a indiqué Oxfam dans un communiqué publié sur son site Internet.

L’organisation à but non lucratif a analysé cinq accords conclus entre des gouvernements et des sociétés pharmaceutiques (AstraZeneca, Gamaleya/Spoutnik, Moderna, Pfizer et Sinovac) qui ont la capacité combinée de produire 5,9 milliards de doses.

Des accords d’approvisionnement en vaccins ont déjà été conclus pour 5,3 milliards de doses, dont 2,7 milliards ont été achetées par des pays et territoires développés tandis que les 2,6 milliards de doses restantes ont été achetées ou promises aux pays en voie de développement comme l’Inde, la Chine et le Brésil, selon Oxfam.

“L’accès à un vaccin vital ne devrait pas dépendre de là où vous vivez où du montant dont vous disposez”, a déploré Robert Silverman, responsable du plaidoyer au département du secteur privé d’Oxfam Amérique. “Le développement et l’approbation d’un vaccin sûr et efficace sont primordiaux, mais il est tout aussi important de s’assurer que les vaccins seront disponibles et accessibles à tous. Où qu’il frappe, le COVID-19 nous concerne tous.”