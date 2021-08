Covid-19 : «Etre vacciné […] est un acte d’amour», Pape François

Dans une vidéo relayée sur youtube, le Pape François, demande aux croyants de faire «un acte d’amour» en se faisant vacciner contre la Covid-19 et de contribuer pour l’accessibilité des vaccins à tous.



«Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19», déclare le souverain pontife de 84 ans, ce mercredi, 18 août, dans une courte vidéo d’une minute et trente secondes faite en espagnol. Cette déclaration, il l’a faite pour soutenir une campagne d’incitation à la vaccination aux Etats-Unis et dans d’autres pays du continent américain.



Selon le Pape François, «Etre vacciné […] est un acte d’amour» et les scientifiques qui ont découvert les vaccins, «Ils nous donnent l’espoir d’en finir avec la pandémie, mais seulement s’ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble».



Le patron de l’église Catholique insiste aussi, dans cette vidéo, sur l’accessibilité des vaccins à tous, car pour lui, «contribuer à s’assurer que la majorité des gens soit vaccinée est un acte d’amour. Amour pour soi, amour pour sa famille et ses amis, amour pour tout le monde».



Il soutient en outre que, «la vaccination est un moyen simple mais profond de promouvoir le bien commun et de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables».