Coronavirus : le Pakistan rapatrie ses ressortissants bloqués au Tchad

53 ressortissants pakistanais, travaillant dans un consortium pétrolier au Tchad, ont été rapatriés via un vol spécial en début d’après midi de ce dimanche 24 mai 2020.

L’avion est arrivé vers 15h30. Il a ramené avec lui quelques 52 Tchadiens et Camerounais en provenance du Pakistan. L’appareil repartira avec 53 Pakistanais bloqués au Tchad à cause de la fermeture de l’aéroport, due à la pandémie du coronavirus.

Selon le consul honoraire du Pakistan au Tchad, Dr Zakaria Ousmane, « le rapatriement est organisé par le gouvernement du Pakistan et son ambassade à Khartoum ».

Pour cette opération, la coopération du gouvernement et la disponibilité des autorités tchadiennes à tous les niveaux, ont été exemplaires, se réjouit le consul. « Cela démontre à suffisance la qualité des relations diplomatiques entre le Pakistan et le Tchad. Le Premier Ministre Imran Khan et l’ambassadeur du Pakistan a Khartoum, son excellence Mr Sarfraz Sipra ont exprimé leur gratitude à l’endroit des plus autorités tchadiennes » précise-t-il.