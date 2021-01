Coronavirus : le nouveau variant est plus agressif que la souche Covid-19 et capable d’envoyer les jeunes en réanimation

Un nouveau variant du coronavirus appelé VUI 202012/01 est plus dangereux que la souche Covid-19. Il serait très agressif et à mesure d’envoyer des jeunes sous assistance respiratoire.

La variante de coronavirus qui a été repérée pour la première fois le mois dernier au Royaume-Uni se distingue de la souche par un nombre très important de mutations dans la spicule, la protéine clé de l’infection.

17 mutations ont été repérées, a déclaré le correspondant de la santé mondiale de NPR Michaeleen Doucleff à Weekend Edition. “Des mutations dans les virus surviennent tout le temps, lorsque le virus se développe à l’intérieur d’une personne, en particulier lorsqu’il se reproduit et fait un tas de copies de lui-même”, a déclaré Doucleff.



La première théorie affirme qu’il s’avère plus agressif que la Covid19 et serait à mesure d’envoyer des jeunes en réanimation sous assistance respiratoire contrairement au virus principal qui est favorable aux organismes jeunes.

Une seconde théorie rapporte que la nouvelle variante ne semble pas être plus meurtrière. Mais elle serait beaucoup plus contagieuse.

Les chercheurs essaient toujours de déterminer exactement combien de plus, mais beaucoup ont estimé qu’il pourrait être 50% plus transmissible que la souche d’origine, rapporte le magazine anglais NPR.



Cette variante est plus fréquente chez les jeunes de moins de 20 ans. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la nouvelle variante est responsable de plus de la moitié des nouvelles infections au Royaume-Uni. Elle est présente dans des dizaines de pays, y compris les États-Unis. L’Europe est l’épicentre de cette variante. On note sa présence en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et en Suisse. Le nouveau variant a également été détecté en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.



Pour l’instant, rien ne confirme la véracité de cette information qui rend ce nouveau variant agressif.