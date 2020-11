Coronavirus : 108 millions de dollars pour appuyer le Tchad et 3 autres pays

SANTE – Pour mieux faire face à la pandémie de Covid-19, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso, vont bénéficier d’une aide financière de l’Union européenne à hauteur de 108 millions de dollars.

Quatre pays du Sahel à savoir le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso cumulent 13 285 cas confirmés de Covid-19, selon le dernier bilan de l’Union africaine, rapporté par Ecomnews Afrique. Pour les aider à faire face à cette situation, L’Union européenne (UE) vient de décaisser 108 millions de dollars en leur faveur. L’annonce a été faite dans un communiqué de l’UE.

Ce financement permettra aux gouvernements de ces quatre pays d’offrir des soins de santé de qualité aux populations et de réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie. Parmi eux, le Niger obtient la plus grande partie du financement. Il recevra 44,8 millions de dollars. Il est suivi du Burkina Faso qui obtiendra 30 millions de dollars, puis le Tchad avec 20 millions de dollars, le reste revenant à la Mauritanie.

L’objectif de cet appui financier est d’aider les pays ciblés à mettre en œuvre leur plan de riposte contre la pandémie, tout en préservant l’espace fiscal nécessaire pour continuer les réformes clés dans d’autres secteurs, et sans aggraver leur niveau d’endettement.

«Aujourd’hui nous réitérons notre engagement à renforcer notre mobilisation pour le Sahel dans sa lutte contre la pandémie. Au-delà d’une réponse à court terme visant à répondre aux besoins urgents des populations, notre objectif est aussi, d’ores et déjà de réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie dont l’Afrique en général et le Sahel en particulier risquent de souffrir de façon disproportionnée», a souligné le haut représentant et vice-président de l’Union européenne, Joseph Borrel.