50 millions de personnes dans le monde sont victimes de l’esclavage moderne, selon un rapport de l’ONU

Le nombre de personnes en situation d’esclavage moderne a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années, selon un nouveau rapport de l’Organisation des Nations-Unies (ONU). Selon ledit rapport, dix (10) millions de personnes supplémentaires se trouvaient en esclavage moderne en 2021 par rapport aux estimations mondiales de 2016.

Selon ce nouveau rapport de l’ONU, en 2021, 50 millions de personnes vivaient dans l’esclavage moderne, dont 28 millions étaient soumises au travail forcé et 22 millions étaient piégées dans un mariage forcé. D’après les estimations mondiales de l’esclavage moderne, publiées par l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’organisation Walk Free, les femmes et les enfants restent vulnérables de manière disproportionnée.

“L’esclavage moderne est présent dans presque tous les pays du monde et traverse les frontières ethniques, culturelles et religieuses. Plus de la moitié (52%) de tous les cas de travail forcé et un quart de tous les mariages forcés se trouvent dans les pays à revenu moyen supérieur ou à revenu élevé”, peut-on lire dans le rapport.

Selon ce nouveau rapport, la plupart des cas de travail forcé (86%) se produisent dans le secteur privé. Le travail forcé dans des secteurs autres que l’exploitation sexuelle commerciale représente 63% de l’ensemble du travail forcé, tandis que l’exploitation sexuelle commerciale forcée représente 23% de l’ensemble du travail forcé.

“Il est choquant que la situation de l’esclavage moderne ne s’améliore pas. Rien ne peut justifier la persistance de cette violation fondamentale des droits de l’Homme”, explique le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, sa désolation.