03 juillet, journée mondiale sans sac plastique

La journée mondiale sans plastique est célébrée ce dimanche 03 juillet 2022. Elle vise à poser des problématiques sur l’utilisation des plastiques.

La journée mondiale sans sac plastique, appelée aussi journée internationale sans sac plastique, est célébrée chaque année le 3 juillet afin de souligner la nécessité d’éliminer progressivement les sacs en plastique et de promouvoir les sacs organiques réutilisables. Les sacs en plastique peuvent prendre des centaines d’années à se dégrader, ce qui libère de minuscules particules de produits chimiques toxiques dans le sol et l’eau. Ils polluent l’environnement et endommagent de nombreux organismes vivants, tels que ceux du milieu marin.

Dans les grandes étendues de l’océan, il y a d’énormes récifs composés de déchets en plastique de toutes sortes. L’ampleur du problème est telle que ces grandes îles flottantes atteignent des centaines de kilomètres, comme de grands monuments au gaspillage de l’humanité et au mépris du monde dans lequel nous vivons. La Journée internationale sans sacs en plastique nous donne l’occasion de rappeler à nous-mêmes et aux autres que chaque mesure que nous prenons, et chaque sac dont nous disposons, affecte la vie de chacun dans le monde pour les générations à venir. L’omniprésence du plastique dans l’environnement, sous forme de macro déchets ou sous forme microscopique est dénoncée depuis des années, en vain…

Environ 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans les océans chaque année, et ils contribuent notamment à la formation des fameux “continents de déchets”, cette soupe de plastique qui s’accumule au grès des courants marins sur des millions de km² et qui sont des pièges mortels pour les animaux marins.

Pour sensibiliser le grand public à ce problème environnemental majeur, une journée mondiale sans sacs plastique a été initiée en 2010 par le réseau Gaia et Zero Waste Europe. Cette journée est l’occasion pour les citoyens et associations d’organiser des événements montrant comment on peut réduire notre usage de sacs plastiques, et plus largement de tout emballage plastique.