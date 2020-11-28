عالمية: “حسين إبراهيم طه” الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي , يؤدي القسم

أدى الأمين العام الجديد لـ”منظمة التعاون الإسلامي” ، “حسين إبراهيم طه” يوم السبت الموافق: 28 نوفمبر 2020, القسم أمام الـ57 دولة عضو في المنظمة , وفي خلال تأدية القسم تعهد وزير الخارجية الأسبق بتنفيذ مهمته بإخلاص كامل.

ومن المقرر أيضاً أن يستلم الدبلوماسي التشادي منصبه الجديد كـ “أمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي” في الـ17 نوفمبر 2021 ، وسيكون بدلاً لـ الدكتورالسعودي “يوسف بن أحمد العثيمين” الذي قضى في هذا المنصب فترة الـ5 سنوات.

ويذكر أيضاً , أن السفير التشادي حسين إبراهيم طه قد تم إنتخابه من قبل أقرانه من الوزراء والسفراء الممثلين لدولهم في الدورة السابعة والأربعين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في “نيامي – النيجر”.