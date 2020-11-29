تشاد: الأمين العام الجديد “حسين إبراهيم طه” في أنجمينا

أنجمينا: (Tchad infos)

وصل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي ، “السفير حسين إبراهيم طه” ، إلى أنجمينا بعد ظهر اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 . وقد تم الترحيب به في حفل إستقبال حار بمطار حسن جاموس الدولي.

وكان في إستقبال الوفد التشادي الذي شارك في الدورة السابعة والأربعين لوزراء خارجية “منظمة التعاون الإسلامي” المنعقدة في “نيامي بالنيجر” مدير الديوان المدني لرئاسة الجمهورية ووزير الإقتصاد.

وبعد رحلة طويلة ، خرجت تشاد منتصرة. فإن تعيين السفير “حسين إبراهيم طه” على رأس منظمة المؤتمر الإسلامي إنجاز دبلوماسي لتشاد. وقال وزير الإقتصاد عيسى دوبراجني “إنها علامة على التجديد وتؤذن بعودة تشاد إلى قلب محافل الأمم”.

ويفتخر وزير الخارجية أمين أبا صديق ، رئيس الوفد الذي بذل جهودا كبيرة للترويج للدبلوماسية التشادية ، بأن تشاد تقود منظمة مهمة مثل OCI.

أما بالنسبة إلى الأمين العام لثاني أكبر منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة “حسين إبراهيم طه” ، فإن تعيينه كرئيس لهذه المؤسسة هو علامة ثقة لتشاد ، ويتعهد بأن “العالم الإسلامي لديه الكثير من المشاكل وسوف نقوم بدورنا في حل هذه المشاكل”.