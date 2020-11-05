أمريكا: عارضة الأزياء ذات الجنسية الكويتية تنفصل عن عشيقها بسبب إختلافاتهم الحزبية

أنجمينا: (Tchad infos)

إنفصلت عارضة الأزياء اللاتينية ذات الجنسية الكويتية دينيس بيدوت، عن رفيقها مغني الراب، الأمريكي ليل وين، بعد إعلانه تأييده للرئيس الأمريكي ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، حسبما أعلنت صحيفة الديلي ميل نقلاً عن موقع MTO News.

وبحسب المصدر، فإن عارضة الأزياء قد صُدمت بظهور رفيقها مع #ترامب، ما “خيّب ظنها كثيراً”.

مغني الراب ليل وين برفقة دونالد ترامب

وأضاف المصدر أن هناك خلافات أخرى تسببت في انفصالهما، إلا أن “تأييده لـ #ترامب لعب دوراً كبيراً في فشل العلاقة”. وكانت قد كتبت عارضة الأزياء على حسبها في إنستغرام: “أحياناً قد لا يكون الحب وحده كافياً”، قبل أن تتبادل إلغاء متابعتها لنجم الراب على المنصة، ثم إلغاؤها لحسابها.