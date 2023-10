Insécurité : une femme assassinée à Moundou

Publié le 07-10-2023





Une femme âgée d’environ 25 ans habitant le quartier Guelkol 1, dans le 4e arrondissement de la ville de Moundou a été assassinée dans la nuit du vendredi au samedi. Denemadji Cynthia était sortie de la maison dans la journée du vendredi et n’est plus rentrée. C’est son corps qui a été retrouvé tôt ce samedi.

Selon une source proche de la famille, la victime vit dans l’insécurité depuis mardi. Tout est parti d’un différend qui l’opposait à son grand frère qui voulait vendre les tôles de la toiture de leur maison mais cette dernière s’est opposée. Ainsi son grand frère a menacé d’en finir avec elle. Alertée, la police municipale du 4e arrondissement a mis son frère aux arrêts. Après deux jours de garde à vue, Denemadji est repartie demander la libération de son grand frère en payant une amende de 12.000 FCFA.

Et finalement, c’est le cadavre de Denemadji Cynthia qui est retrouvé non loin de la maison. Au regard des constats, la victime serait assassinée et traînée pour être déposée au quartier Guelkol 1. Son grand frère est pour le moment arrêté pour des besoins d’enquête.

Selon le chef du quartier Guelkol 1, Maoundombaye Honoré, il ne se passe une année sans que l’on ne parle d’assassinat. De 2020 à nos jours, le quartier Guelkol 1 a enregistré plus de 4 cas d’assassinat.

J’ai vu un cadavre avec des coups de poignards partout sur le corps, un acte d’assassinat lâche, inhumain et barbare, décrit le chef. “Comme Guelkol 1 est un quartier qui se trouve dans le noir, les bandits se regroupent pour faire du mal à ma population. Les conducteurs des moto-taxi qui déposent dans la nuit font souvent l’objet d’agression. Il est difficile pour ma population de sortir et rentrer à une heure tardive. Bref, la population vit dans la psychose, elle a peur. Je demande aux autorités de secourir la population qui vit dans une insécurité grandissante“, a souligné Maoundombaye Honoré.

Après constat, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou a ordonné la remise aux parents du corps qui se trouve à la morgue de l’hôpital provincial de Moundou. Le présumé assassin est toujours recherché.