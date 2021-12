Voici l’histoire du père Noël

La légende raconte que chaque nuit du 24 au 25 décembre, le père Noël va passer par concession pour offrir des cadeaux aux enfants. Qui est ce père Noël ? Retour en quelques lignes sur les origines de ce personnage légendaire.



Le père Noël a une longue histoire derrière lui. C’est du mythe de Nicolas de Myre qu’il semble être né. Nicolas de Myre, cet homme, né en 270 après Jésus-Christ et qui se convertit très jeune au christianisme et devient évêque. Il est mort en martyre à Myre, en l’an 350 puis canonisé par l’Eglise. Après sa mort, les chrétiens ont fêté alors Saint Nicolas, chaque 6 décembre. on croit que Saint Nicolas descend dans les chaumières durant la nuit du 5 au 6 décembre et offre des cadeaux aux enfants sages.



Comment saint Nicolas est devenu père Noël ?



A partir du XIIème siècle, cette légende se diffuse au nord de la France, en Belgique et aux Pays-Bas. Dès le XVIIème siècle, sous l’impulsion de la vague d’immigration hollandaise vers l’Amérique, la légende de Saint Nicolas a gagné les Etats-Unis, et tout particulièrement la région de New-York. Le « Sinter Klass » (Saint Nicolas en flamand) devient alors Santa Claus et les chrétiens de la région décident de le fêter en même temps que la naissance de Jésus, durant la nuit du 24 au 25 décembre.



Dès le XIXe siècle, l’image du père Noël commence à évoluer. Le père Noël est alors un personnage rond, qui porte un bonnet et des habits d’évêques et qui se déplace grâce à ses rennes. Mais cette image continue d’évoluer dès 1863, année durant laquelle l’illustrateur Thomas Nast, qui travaille pour le journal Harper’s Illustrated Weekly, commence à représenter Santa Claus d’une nouvelle manière. Le père Noël porte alors un costume de couleur rouge avec de la fourrure blanche et une grande ceinture en cuir. Il devient également de plus en plus rond.



Le père Noël tel qu’on le connaît aujourd’hui est issu d’une idée marketing de coca cola. Il intervient en 1931. Son objectif, convaincre les enfants à boire cette boisson. Le père Noël est alors représenté sous les airs débonnaires qu’on lui connait, avec un ventre bien rebondi, un visage sympathique et portant une tunique et un pantalon rouge.



De nos jours, pour rendre heureux leurs enfants, les parents se substituent à ce personnage pour leur offrir des cadeaux.