Tchad : les ministres du dernier gouvernement d’Habré

Moins de deux mois avant sa chute le 1er décembre 1990, le président Hissein Habré, a choisi des hommes et une femme avec lesquels il a voulu travailler dans un gouvernement formé le 19 octobre 1990. Qui sont ces ministres qui ont entouré Habré lors de ses dernières heures au pouvoir ?

Le dernier gouvernement d’Hissein Habré avant sa chute a été formé aux termes du décret n°774 du 19 octobre 1990. Dans cette équipe gouvernementale de 39 membres, Hissein Habré, en plus de son titre de « président de la République, chef de l’Etat, président du conseil des ministres », occupe le poste de ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre.

Au total 21 ministres pleins, deux délégués, deux secrétaires généraux et treize secrétaires d’Etat. Parmi les ministres nous avons Djidingar Dono Ngardoum (ministre d’État), Togou Djimet (ministre de l’Intérieur et de l’Administration du territoire), Gouara Lassou (ministre de l’Agriculture), Acheikh Ibn Oumar (ministre des Relations extérieures), Ngarnayal Mbaïlemdana (ministre des Finances et de l’Informatique), Adoum Moussa Seif (ministre de l’Information et de la Culture), Kamougué Wadal Abdelkader (ministre du Commerce et de l’Industrie) et Ibni Oumar Mahamat Saleh (ministre du Plan et de la Coopération).

Parmi les ministres pleins, nous avons aussi Mbaïlaou N. Lossimian (ministre du Tourisme et de l’Environnement), Korom Ahmed (ministre de la Santé publique), Djibril Négué Djogo (ministre des Travaux publics et des Transports), Seid Bauche (ministre de la Sécurité alimentaire et des Populations sinistrées), Kassiré Delwa Coumakoye (ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), Djibrine Hissein Greinky (ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports).

Mahamat Nour Mallaye, Mme Ruth Yaneko Romba, Oudalbaye Naham, Abakar Malla, Kotiga Guérina, Mahamat Sénoussi Khatir et Bilal Soubiane, ont occupé, respectivement, les postes de ministres de l’Elevage et des Ressources animales, des Affaires sociales et de la Promotion féminine, de la Fonction publique et du Travail, de la Justice, garde des sceaux, des Postes et Télécommunications, des Mines et de l’Energie et celui de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Assileck Halata et Routouang Yoma Golom, ont été, respectivement, ministres délégués à la Présidence de la République, chargé des ressources en eau et celui de l’inspection générale et du contrôle d’Etat.

Le secrétariat général du gouvernement a été assuré par Youssouf Sidi Sougoumi (il a été pendant les huit ans du règne de Habré à ce poste). Son adjoint était Michelot Yogogombaye comme secrétaire général adjoint du gouvernement.

Les secrétaires d’Etat étaient Mbaïlao Béral Moïse (Intérieur et à l’administration du territoire), Mahamat Saleh Annadif (Agriculture), Ouangmoutching Homsala (Relations extérieures), Abderrahmane Saleh (Finances), Ali Mahamat Zène (Commerce et Industrie), Facho Balam (Plan et Coopération), Hamid Moussaye (Tourisme et Environnement), Mahamat Malloum Kadre (Santé publique), Moussa Kadam (Travaux publics et Transports), Mahamat Boukhary Abdelbagui (Enseignement supérieur et Recherche scientifique), Ngargos Monsda (Education nationale, Jeunesse et Sports), Pierre Tokinon (Elevage et Ressources animales) et Sékimbaye Bessané (Fonction publique et Travail).