Ephéméride : 10 février 1914, le colonel Largeau lance l’offensive contre la résistance au Borkou-Ennedi

Pour finaliser la campagne du Borkou et de l’Ennedi, le colonel Largeau arriva un 10 février 1914 dans la localité d’Arada, au Biltine. A l’époque, commandant du territoire militaire du Tchad, le colonel Victor-Emmanuel Etienne Largeau, connu par son dernier nom, Largeau mena la dernière offensive contre la résistance dans le Borkou et l’Ennedi pour l’occupation de tout le territoire tchadien.

Par son arrivée à Arada ce 10 février 1914, le commandant du territoire militaire du Tchad cherche à achever cette campagne menée par des troupes coloniales françaises face aux Sénoussites entre 1913-1914. Une campagne qui se termine, notamment, par l’occupation du Borkou et de l’Ennedi. Cela marquera aussi, il y a 108 ans, la conquête du territoire tchadien.

Le colonel Largeau dont la ville de Faya porte le nom, est né le 11 juin 1867 à Irun en Espagne et décédé le 27 mars 1916 à Froidos, dans la Meuse. Arrivé au Tchad avec le grade de colonel, il sera élevé plus tard au rang de général. Il a joué un rôle important dans la colonisation et la mise en place des premières institutions du territoire tchadien en tant que possession française.

Des documents historiques et des archives désignent le général Largeau comme ayant participé à l’organisation administrative du territoire du Tchad et surtout joué un rôle dans la délimitation des frontières du Tchad. Ainsi, certains auteurs le considèrent comme l’un des pères fondateurs du Tchad actuel.