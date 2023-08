Hélicoptères sans pilote : Champions des « missions impossibles »

Publié le 03-08-2023





Des entreprises chinoises se sont spécialisées dans le développement de technologies appropriées pour accompagner un développement de qualité dans tous les secteurs de la société. L’innovation au quotidien est la recette appliquée par ces compagnies en mettant à profit les avantages de la science. C’est le cas de la société d’United Aircraft qui s’illustre depuis quelques années dans la fabrication des hélicoptères sans pilote et de drones.

L’apparence des locaux qui abritent le siège de l’entreprise United Aircraft, situé dans le quartier Yizhuang de Beijing, spécialisée dans la fabrication des hélicoptères sans pilote et de drones, renseigne peu sur l’ingéniosité qui s’y déploie au quotidien et ses ambitions. Il faut visiter ses différents compartiments pour se rendre compte de l’immensité du travail qui s’y mène chaque jour. Depuis le développement de son tout premier modèle d’hélicoptère sans pilote, le TD 220, d’autres prototypes plus performants ont été conçus pour pourvoir aux besoins de nombreuses institutions.

Grâce à l’innovation permanente et au dévouement d’une équipe d’ingénieurs rompus à la tâche, le TD dispose de plusieurs modèles comme le TD 450 ou 550 qui peuvent se rendre dans toutes sortes d’endroits difficiles d’accès et transporter plusieurs tonnes d’objets. En quelques années, ce prototype a acquis la réputation d’accomplir des « missions impossibles. » L’expertise de l’entreprise a conquis divers secteurs d’activités en Chine. En effet, les hélicoptères sans pilote interviennent avec succès dans la lutte contre la contrebande aux frontières chinoises, dans l’exploration géographique, dans les interventions de sauvetage, la cartographie et bien d’autres domaines…

En visitant l’entreprise, on se rend compte de la place qu’elle occupe dans le processus de modernisation à la chinoise. Un processus qui prend appui sur les réalités chinoises et exploite les avantages de la science et de la technologie pour promouvoir un développement pacifique et harmonieux dans tous les secteurs de la vie. Un développement de type endogène où l’innovation occupe une place de choix. Dans les différents ateliers, l’activité est intense, les uns s’occupant de la maintenance d’appareils, d’autres s’activant tout autour des hélicoptères prêts pour les vols d’essai, certains concentrés devant des ordinateurs en train de concevoir de nouvelles idées. Ces technologies que sont les hélicoptères sans pilote et les drones sont devenues incontournables si l’on est soucieux d’obtenir des résultats satisfaisants dans certaines initiatives.

Une technologie indispensable en Afrique

Cette technologie qui est largement utilisée en Chine est aussi indispensable en Afrique. Dans un continent confronté à plusieurs défis comme l’insécurité, le braconnage et l’enclavement de certaines zones, ces hélicoptères sans pilote peuvent servir utilement et efficacement. Les pays qui font présentement face aux groupes armés terroristes ont besoin de ces engins qui peuvent contribuer à une meilleure surveillance des territoires et à la traque des malfaiteurs. Ils pourraient contribuer énormément à suivre les mouvements de ces groupes terroristes, passés maîtres dans la criminalité transfrontalière. La porosité des frontières en Afrique qui rend le plus souvent complexe la lutte contre des maux comme les trafics illicites en tous genres pourrait être résolu avec l’appropriation de cette technologie des hélicoptères sans pilote.

Le braconnage des espèces protégées et en voie de disparition est également un véritable fléau sur le continent. Chaque année, ce sont des milliers d’animaux sauvages protégés qui sont tués dans des parcs. Il arrive dans certains cas où les braconniers s’en prennent à la vie des gardes forestiers afin de pouvoir assouvir leurs forfaits. Pour combattre efficacement ce phénomène, les hélicoptères sans pilotes pourraient être une solution efficiente.

Lors des catastrophes naturelles comme les inondations, l’accès aux endroits sinistrés est parfois impossible. Dans ce cas de figure, ces engins peuvent être d’un recours utile pour sauver des vies ou encore désenclaver des zones coupées du reste du monde. Les champs d’application de ces appareils sans pilotes sont donc variés en Afrique. Ces technologies méritent d’être appropriées pour non seulement lutter contre l’insécurité, mais aussi promouvoir des secteurs de développement comme l’agriculture.

(Source : CGTN Français)