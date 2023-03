Grâce présidentielle aux combattants du FACT: l’UFDD salue un geste de grande portée

Publié le 29-03-2023





Dans un communiqué signé le 28 mars par son président Mahamat Nouri Allatchi, l’Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) salue le geste du président de transition envers les combattants du FACT condamnés à de lourde peine.

Selon le communiqué, la grâce accordée par le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Déby aux combattants du groupe armé FACT condamnés à la prison à perpétuité est “un geste salutaire de portée politique importante.” Pour l’UFDD, le président de transition doit poursuivre dans cette dynamique conformément aux résolutions assorties du Dialogue national inclusif et souverain.

L’UFDD réaffirme sa ferme volonté à oeuvrer pour un Tchad refondé, au sein duquel toutes les sensibilités seront prises en compte.

En outre, l’UFDD exhorte le chef de l’Etat à entamer dans un court délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) dans l’esprit de l’Accord de Doha entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires. “La Justice et le pardon entre les fils du Tchad est un impératif pour le développement de notre cher pays”, conclut le communiqué.