Gouvernance sécuritaire : un colloque international s’ouvre à N’Djaména

Publié le 07-08-2023





Le consortium Ecole normale d’administration (ENA), Centre d’études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable (CERGIED) et Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines (CRASH) organise du 7 au 9 aout, à N’Djaména, un colloque international. Il est placé sous le thème : « Tchad : enjeux et défis de la gouvernance sécuritaire interne et externe ».

L’organisation de ce colloque international vise à permettre à l’Observatoire de la violence, de la prévention de la criminalité et de la déontologie policière, organisme étatique mis en œuvre par le consortium ENA-CERGIED-CRASH, d’atteindre l’un de ses objectifs relatifs à l’amélioration de la qualité des relations entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens.

« Comme le disait un grand diplomate, la sécurité est un bien extrêmement précieux. Sa préservation exige un engagement inlassable et une coopération étroite entre tous les acteurs concernés. Nous comprenons donc à travers cette citation que la sécurité est une condition fondamentale pour le développement et l’épanouissement des individus et des communautés. Sans sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité sont constamment menacés », affirme le coordonnateur du consortium ENA-CERGIED-CRASH, Senoussi Hassana Abdoulaye.

Ouvrant ce colloque international, le ministre de la Sécurité publique, Mahamat Charfadine Margui, rappelle que le Tchad, à l’instar d’autres pays du Sahel, éprouve des difficultés à garantir la sécurité de sa population.

Même si des efforts ont été faits, le ministre estime qu’il faut aller « plus loin ». « Il importe en effet de bien mesurer les phénomènes délicieux, en comprendre les dynamiques sociologiques, économiques, culturels afin de mieux déterminer comment les contrer », dit Mahamat Charfadine Margui.

Des communications qui ont pour thèmes : « le contrôle d’une entité comme dispositif de gouvernance sécuritaire au Tchad » ; « les coalitions ad hoc dans la gouvernance sécuritaire en Afrique » ; «le Tchad face aux menaces asymétriques et transfrontalières », etc. vont être présentées pendant les trois jours de travaux.