Tchad : l’AJDFT annonce le championnat de détection des jeunes talents

FOOTBALL – L’Association des jeunes pour le développement du football tchadien (AJDFT) lance, le samedi 31 juillet, son championnat dénommé “tournoi Toumaï”. But visé, détecter des jeunes talents pour le décollage du football tchadien.

L’Association des jeunes pour le développement du football tchadien (AJDFT) est créée pour pallier les maux qui ont longtemps miné le football tchadien. Aussi longtemps que le football tchadien ne puisse grimper loin comme d’autres pays, l’association entend relever le football avec les jeunes en organisant des tournois pour sélectionner les meilleurs joueurs. « Ayant à l’esprit que le football est un moyen important pour le brassage et l’unité de la jeunesse tchadienne, nous affirmons à travers cette association, notre engagement à œuvrer pour le développement du football au Tchad », rappelle le président de l’association Oumar Adjib Koulamallah.

A la conférence de presse de ce mardi 27 juillet 2021, le président de l’AJDFT annonce la tenue du tout premier tournoi dénommé « Tournnoi Toumai ». Un tournoi qui aura lieu du 31 au 10 août 2021 au stade Idriss Mahamat Ouya. Il est réservé uniquement aux U21. Le match d’ouverture aura lieu le samedi 31 qui opposera l’équipe du centre de Kapess contre le centre Moya.

Le « Tournoi Toumai » vise plusieurs objectifs: donner un souffle au football tchadien après une longue période d’arrêt due à la suspension ; d’offrir une opportunité de détection de nouveaux talents cachés et aussi de faire de sport rassembleur qui est le football un moyen de brassage, promotion de la paix et coexistence pacifique au sein de la jeunesse tchadienne.

Selon Oumar Adjib Koulmallah, le tournoi Toumai représente l’avenir car ce sont des jeunes qui seront mis à l’honneur avec comme mot d’ordre la cohésion et l’échange. Pour cela, l’association a fait appel à des écoles de football pour y participer. Pour cette initiative, nous voulons promouvoir nos jeunes, nos quartiers et notre sport roi qui est le football en cette période de crise. A travers cette initiative, il sera possible d’offrir une visibilité à ces jeunes pépites d’école de football d’être recrutés envers nos équipes nationaux (1ère et 2ème division) ».

Pour cette première édition huit équipes sont sélectionnées pour compétir. Sur ces huit équipes, les critères de sélection s’étaient faits sur le terrain, les équipes qui sont toujours opérationnelles malgré la pluie. Sur les 10 arrondissements que compte la ville de N’Djamena, huit sont qualifiés. Pour les équipes qui vont gagner, l’association entend faire le suivi de 6 meilleurs joueurs. Pour cette édition seul le football masculin est privilégi et le choix est uniquement opté dans la capitale.