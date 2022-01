Sport : la province du Batha reçoit la 2e tranche des fonds du plan d’aide contre la covid-19

En tout, ce sont six millions de francs CFA qui ont été remis à la ligue provinciale du Batha.

Sont bénéficiaires de ces fonds du plan d’aide de la FIFA contre les impacts de la Covid-19 les clubs de première et deuxième division de la ligue de football provinciale, départementale et des sous ligues sous-préfectorales qui ont participé régulièrement au championnat précédent et qui s’engagent à participer au championnat de 2021-2022.

Selon le président de la ligue provinciale de football du Batha, Mahamat Abba Hana Tchari, ces fonds viennent à point nommé car le football dans la province du Batha se trouve confronté à d’énormes problèmes qui freinent son épanouissement.

Pour la répartition de ces fonds, Mahamat Abba Hana Tchari a indiqué qu’elle sera faite sur la base d’un modèle arrêté par la commission de réflexion en tenant compte du règlement de la procédure d’octroi de subvention du plan d’aide FIFA contre le covid-19 deuxième tranche de la FTFA du 23 octobre 2021.

Mahamat Abba Hana Tchari demande par ailleurs l’implication personnelle du gouverneur pour qu’un terrain propre à la ligue soit octroyé pour construire un stade qui répond aux normes internationales.

En remettant ses fonds à la ligue, Djimta Ben Dergon, gouverneur de la province du Batha a remercié la FIFA et la FTFA pour leurs appuis constants au football. Il a par ailleurs invité les bénéficiaires à utiliser à bon escient ces fonds qui, selon lui, constituent une bouffée d’oxygène pour leurs activités.